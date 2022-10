Thermor lance sa première pompe à chaleur air-eau

Spécialiste depuis 1931 de solutions de confort fonctionnant à l’électricité, Thermor enrichit son offre avec une solution de PAC air-eau que les installateurs pourront découvrir dès février 2023. Destinée spécifiquement à la rénovation, Aérolia est déclinée en deux gammes afin de répondre à l’ensemble des besoins des logements individuels : simple service (chauffage seul) et Duo (chauffage et eau chaude sanitaire, avec ballon de 190 litres intégré).

Les 18 références (9 par gamme) se composent chacune d’une unité extérieure et d’un module hydraulique monophasé et/ou triphasé, de 8 à 17 kW. Les PAC sont équipées d’un échangeur Coaxial breveté, garantissant un volume d’eau tampon et intégrant un appoint électrique, et de la régulation Inverter, modulant la puissance aux besoins réels. Les appareils sont connectés via l’application Thermor Cozytouch, pour le pilotage à distance, le réglage de la température, la visualisation de la consommation en kWh et en euros et l’affichage de la température de consigne.