Thermor dévoile un climatiseur réversible à technologie UVC

Thermor présente parmi ses nouveautés 2022, Nagano Murale Pure, un nouveau modèle dans sa gamme de climatisation réversible Nagano.

L’importance de la qualité de l’air intérieur s’est accentuée avec l’épidémie de Covid-19. Thermor a choisi d’étoffer sa gamme Nagano d’un modèle qui répond à cette problématique. Le nouveau climatiseur réversible Nagano Murale Pure est équipé de la technologie UVC : à l’intérieur, une Led émet une lumière UV-C qui nettoie l’air. Cette technologie testée en laboratoire élimine 99,99 % des bactéries et virus présents dans l’air, y compris celui du covid-19. Pour davantage d’hygiène, l’appareil possède un revêtement antibactérien unique qui lui permet de s’auto-nettoyer.

Comme pour le reste de la gamme Nagano, cette pompe à chaleur air/air est connectée et réversible, et affiche une finition mate et un design galbé s’intégrant facilement dans tous les intérieurs, maison ou bureau. L’appareil est très performant en termes d’économie d’énergie, avec une classe énergétique A+++ en mode froid et A++ en mode chaud. Il est de plus équipé d’un détecteur de présence afin de basculer en mode ECO quand la pièce est inoccupée. La plage de fonctionnement de l’unité extérieure est de -20°C et +43°C. Possibilité d’installation en mono ou multi-split.