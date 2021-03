Thermor affiche ses ambitions sur le marché de la climatisation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Thermor Supprimer Climatisation Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque complète sa gamme de climatisation murale Nagano par des consoles et cassettes. Une promotion est prévue jusqu’au 31 juillet chez les distributeurs partenaires.

Thermor, marque professionnelle du groupe Atlantic jusque-là spécialisée dans les radiateurs électriques et les solutions d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau électriques et thermodynamiques), poursuit la diversification de son activité. Après le lancement d’une première gamme de climatisation murale en 2020, l’entreprise complète son offre Nagano avec l’arrivée de consoles et de cassettes pour adresser le marché du résidentiel et du petit tertiaire. Les puissances des unités murales sont aussi étendues.

La marque va s’appuyer sur son réseau de partenaires dans la distribution électrique et sanitaire. « Notre ambition est d’être présent en climatisation dans toutes les enseignes où nous commercialisons déjà des radiateurs et des chauffe-eau, confie Angèle Leydier, chef produit et services climatisation Thermor. Certains ont déjà répondu présent, d’autres sont encore réticents car ils ont déjà plusieurs marques de climatisation référencées ».



Remboursement de 150 euros

Dans les points de vente partenaires, Thermor va déployer des totems pour présenter ses trois gammes de produits. Un présentoir avec une unité murale factice, déjà utilisé l’année dernière pour le lancement de la climatisation, sera à nouveau mis en place. Une promotion est aussi organisée jusqu’au 31 juillet : pour tout achat d’une unité intérieure Nagano, l’installateur bénéficiera d’un remboursement de 150 euros, dans la limite de cinq remboursements au total.

Pour accompagner les artisans, Thermor propose également un package de services : assistance technique téléphonique avant et après-vente, application d’aide au dimensionnement, mise en service à travers un réseau de plus de 170 stations SAV agrées. L’industriel, qui espère ainsi rallier des installateurs souhaitant se lancer dans la climatisation, affiche de grandes ambitions sur ce marché. « Notre gamme est encore restreinte, note Angèle Leydier. Mais nous allons l’étoffer chaque année pour faire notre place sur le marché, toujours en ciblant la rénovation en résidentiel et petit tertiaire ».