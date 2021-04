« ThermoFibra, un PVC rigide sans renfort acier », Florent Kimpe, directeur produits France Deceuninck

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Innovation Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Deceuninck Supprimer Valider Valider

Parallèlement à sa gamme en PVC standard, le gammiste Deceuninck accélère le développement de son offre en ThermoFibra, un matériau composite alliant PVC et fibre de verre. Florent Kimpe, directeur produits France, nous en explique les points forts et les perspectives de développement.

La société Deceuninck était restée discrète jusqu’alors sur la création de ThermoFibra. Depuis combien de temps la société travaille-t-elle sur ce matériau et quelles sont aujourd’hui les perspectives de développement ?

Les premiers profils ont été lancés sur la gamme pour fenêtres Zendow#neo – qui a obtenu un DTA à caractère favorable lors de la commission technique du GS6 du CSTB du 28 juin 2012 – puis sur les baies vitrées coulissantes iSlide#neo et les portes d’entrée. L’évolution produits va surtout se faire dans les prochaines années, puisqu’on travaille à une bascule de notre gamme Zendow sur une gamme que l’on appelle Elegant, pour laquelle nous reprendront une version fibrée de nos produits.



Quels sont les points forts de ThermoFibra ?

C’est un système qui permet d’éviter de renforcer les profilés, notamment les ouvrants, avec de l’acier. Seuls les ouvrants sont fibrés, on remplace l’acier par de la fibre qui est fondue avec le PVC. Pour les dormants, l’acier est remplacé par des renforts thermique avec du PVC moussé avec quelques câbles en acier intégrés dans la mousse. Cela nous permet de proposer un ensemble ouvrant-dormant sans renfort acier, en offrant un produit avec les mêmes caractéristiques esthétiques, notamment au niveau de la couleur. L’insert des renforts acier réduit la performance thermique. En insérant de la fibre, on revient à l’état d’origine et on a plus de dégradation du facteur thermique.



Le renfort fibré est intégré dès la fabrication des barres de profilés ?

Tout à fait. Imaginez des rouleaux de fibres de verre qui se déroulent et sont regroupés en nappe à l’intérieur du profil PVC. Les deux matières sont fondues ensemble dans le profil.



Ce matériau offre aussi des avantages au niveau de la fabrication ?

Forcément. Il y a moins de références à gérer. Vous avez un profil fibré, pas un profil plus un renfort. C’est moins de stock et aussi une fabrication plus rapide. Dans les profils standards, à chaque fois vous devez découper les renforts acier et l’insérer dans le profil PVC, il faut les visser, tout cela c’est de la manipulation et du stock.

Les baies coulissantes iSlide#neo resteront dans la gamme en cours de préparation. - © Deceuninck Close Lightbox

Non. Les méthodes de fabrication ont évolué. Il n’y a plus aucune contrainte de fabrication. Aujourd’hui, un profil fibré se découpe et se soude comme un profil normal. Certaines machines ont des lames très performantes qui permettent la découpe comme sur le standard. Elles sont peut-être un peu plus chères à l’achat, mais permettent de faire le même nombre que pour les profils standard. En outre, il y a gain de temps de fabrication par la suppression de l’intégration de l’acier. Et même sur la coupe, il y a un gain de temps sur le fibré, car ce matériau doit être coupé plus vite que le standard.L’autre gros avantage, c’est le poids. En supprimant l’acier, on réduit fortement le poids des menuiseries. La matière est bien plus légère donc plus simple à gérer en fabrication comme sur chantier, quand il faut installer l’ouvrant sur le dormant déjà mis en place. Un profil fibré est quand même bien moins lourd !En termes de coût, cela doit être quasiment équivalent. La fibre est peut-être très légèrement au-dessus d’un PVC renforcé. En revanche, le gain se fait sur le process de fabrication : la gestion des stocks, la manutention, etc. Ces aspects-là participent également à la réduction des coûts.

La fibre nous permet d’avoir des designs très épurés grâce à la réduction des épaisseurs des profils. - © Deceuninck Close Lightbox

La gamme Elegant sur le marché français début 2023



En cours de développement en PVC standard comme en TermoFibra, la nouvelle gamme Elegant devrait être disponible sur le marché français dans un peu moins de deux ans. « On vise la commercialisation d’une gamme complète début 2023 », annonce Florent Kimpe. « Nous aurons d’ici là plusieurs phases de développement où certains clients pourront déjà démarrer avec des gammes restreintes. » Elegant est une gamme européenne avec cinq designs différents, adaptés aux marchés nationaux. « Sur le marché français, ce sera Infinity (standard) et Infinity ThermoFibra. Les autres gammes sont trop typées design bois. Infinity c’est vraiment un design très épuré, des lignes droites fines. »

La gamme comprendra les fenêtres (ouvrants et dormants), les portes fenêtres, les blocs portes. Pour le coulissant, iSlide restera la référence.

La fibre nous permet d’avoir des designs très épurés puisque nous pouvons réduire les épaisseurs des profils. L’épaisseur de feuillure sur la nouvelle gamme Elegant ThemoFibra que nous préparons actuellement est de 7 mm d’épaisseur. On arrive sur des aspects proches de l’ aluminium . Le ThermoFibra apporte également une meilleure tenue de la couleur du fait de la réduction/élongation des profils grâce à la fibre.Nous avons la particularité de travailler sur de la fibre longue qui, au-delà de sa résistance aux torsions et autres déformations dues à la chaleur et au poids, facilitent le recyclage et la réutilisation. On récupère des bobines de fils que l’on peut réutiliser. Le recyclage se fait dans la même usine que celle où nous recyclons le PVC standard, soit environ 45 000 tonnes par an.Demain, sur Elegant il en sera de même. Nous garderons la gamme standard et, en parallèle, la gamme thermofibrée Infinity. Cette double offre est liée à la demande. Certains de nos clients veulent rester traditionnels, d’autres ne travaillent plus que sur de la fibre, et d’autres encore qui font les deux. Nous devons pouvoir répondre à toutes les demandes. Je pense qu’il y aura toujours les deux versions. Si un jour il y a une bascule de volumes, on se posera peut-être la question. Aujourd’hui, sur les fenêtres Zendow, nous sommes à une proportion de 75% standard et 25% fibré Zendow#neo sur le blanc et 60/40 sur la couleur.En France, c’est une demande marché plus qu’un intérêt économique pour nous. Le processus de récupération des produits en fin de vie et de retraitement est coûteux. De plus, même si on voudrait faire plus en matière recyclé, on a encore du mal par manque de ressources. C’est vraiment un intérêt marketing même si on s’intéresse aussi l’évolution de la RE 2020. On sait qu'en 2022, toutes les constructions neuves devront passer par la déclaration d'un bilan carbone qui s'appuiera sur les FDES et que l’on a tout intérêt à avoir des produits les plus vertueux possibles. On n’arrivera jamais certes à rivaliser avec des matériaux bio-sourcés comme le bois, mais on ne peut pas tout faire en bois. Sur une gamme PVC, le fait d'avoir du recyclage sera un avantage. Toute l’évolution du marché fait que le recyclage va prendre de plus en plus d’importance.