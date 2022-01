ThermaSoft natura, premier isolant biosourcé de Knauf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique par l’intérieur Supprimer Isolation acoustique Supprimer Isolation en plaques Supprimer Knauf Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après le déploiement en 2021 de NEXTherm, isolant en polystyrène expansé issu de la biomasse, Knauf se lance sur le marché des isolants biosourcés avec une solution associant trois fibres végétales recyclées.

Destiné à l’isolation intérieure des bâtiments, le panneau ThermaSoft natura, fabriqué en France, se compose pour moitié de chutes de coton propres (issues d’ateliers de confection textile) et pour autre moitié de fibres de jute (recyclées à partir de sacs de denrées alimentaires usagés) et fibres de lin (cultivé en France).

Cette association de fibres maximise les performances : le coton garantit l’isolation thermique et acoustique et la régulation de diffusion de la vapeur. La fibre de jute confère rigidité et régulation de l’humidité. La fibre de lin contribue aussi à la résistance du produit et à la régulation thermique. La structure aérée de l’isolant atténue la transmission des ondes sonores et améliore l’acoustique.



Une mise en œuvre aisée



Le panneau ThermaSoft natura, doux et semi-flexible, se met facilement en œuvre. Sa découpe est rapide, avec un couteau à laine, ou avec une scie à batterie pour isolant semi-rigide, pour davantage de productivité. L’isolant ne se délite pas et dégage peu de fibres pendant sa manipulation et sa découpe, laissant le chantier propre. Sa compressibilité et son effet ressort s’adaptent aux défauts des supports ou à l’incorporation de gaines. Une fois installé, il garde un bon maintien.



Des performances élevées



Destiné à l’isolation des cloisons, contre-cloisons sur murs périphériques, combles aménagés ou perdus et plafonds, ainsi qu’aux parois des constructions à ossature bois, ThermaSoft natura se décline en épaisseurs de 45 à 200 mm. Son format 1250 x 600 mm convient aux entraxes habituels et aux hauteurs d’étage standard de 2,50 m. Affichant un lambda de 0,038 W/m.K et une densité élevée de 40 kg/m3, il est efficace tant pour le confort d’hiver que pour le confort d’été, et participe à la qualité de l’air avec son classement A+ en émissions COV.

Conforme aux exigences réglementaires, ThermaSoft natura sera intégré, à partir de mai 2022, dans les systèmes Knauf (cloisons, plafonds...) justifiant de performances feu et acoustiques. Il pourra donc s’inscrire dans tous les programmes et tous types de bâtiments (logements, ERP…) et bénéficiera de labels environnementaux (BREEAM, HQE, LEED…).

