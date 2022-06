Thermactif de seconde génération, un sol chauffant-rafraîchissant ultra-réactif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plancher chauffant Supprimer Chauffage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le système complet de sol chauffant-rafraîchissant Thermactif évolue pour mieux répondre aux impératifs de la RE 2020, aux besoins de confort et à tous les segments de marché.

Lancée en 2014 par Thermacome et Anhydritec, la première génération de Thermactif présentait déjà divers atouts : sol ultra-réactif, chape Thermio+ haute performance, régulation certifiée, garantie de 20 ans… Aujourd’hui, après plus de 500 000 m² réalisés, la solution évolue et devient « Thermactif 2de génération » pour s’adapter notamment aux nouvelles exigences thermiques et environnementales.



Empreinte carbone réduite, performance augmentée



Grâce à ses composants de haute technologie, Thermactif 2de génération réduit de 40 % l’empreinte carbone du système, par rapport à un sol avec une chape ciment traditionnelle. Il associe un système de plancher chauffant-rafraîchissant fin et ultra-réactif à une nouvelle technologie de chape fluide Thermio Max à forte conductivité thermique (lambda de 2,5 W/m.K) et à faible épaisseur, de 1,5 cm seulement au-dessus du tube. L’émission thermique est augmentée de 40 %, en chaud comme en froid, et la consommation diminuée de 20 %. Trois fois plus réactif qu’un système classique, ce nouveau Thermactif atteint la température de confort en moins de 20 minutes.



Un confort toutes saisons



Innovation d’Anhydritec, La Chape Liquide Thermio Max assure un rafraîchissement très performant. Basée sur la nouvelle technologie Cool-Tec, elle présente une effusivité très élevée et une capacité d'absorption de chaleur 40 % supérieure à une chape ciment. En confort d’été, Thermactif 2de génération peut abaisser la température de 5 à 7 °C par rapport à la température extérieure.

Côté isolant de sol, la solution s’enrichit de deux nouvelles dalles : Eleafix, une dalle plane à parement renforcé, qui permet d’utiliser des agrafes de 40 mm, d’en diminuer le nombre de 40 % et de gagner 40 minutes de pose pour 100 m² ; et Eleacoustic, une dalle plane à sous-couche acoustique mince en voile de verre qui offre une atténuation acoustique aux bruits de chocs de 21 dB.

Les tubes PEXc Ecotubes DN12 de Thermacome nécessitent par ailleurs deux fois moins de volume d’eau qu’un système traditionnel pour une montée en température plus rapide. La régulation performante et certifiée Vt 0.3K offre un gain de Cep de 10 % par rapport à une solution non certifiée et de 25 % sur le Cep chauffage.



Quatre solutions sur-mesure



Pour s’adapter à toutes les configurations de chantier (maison individuelle, logement collectif, non-résidentiel, rénovation), Thermactif 2de génération se décline en 4 solutions, bénéficiant toutes de la chape Thermio Max :

- Thermactif Essentiel : dalle plane Eleafix, tubes DN16, épaisseur de 51 mm (hors revêtement de sol), solution la plus économique.

- Thermactif Expert : dalle à plots Novacome C+, tubes DN12, épaisseur de 51 mm, solution à hautes performances thermiques et à mise en œuvre très rapide, idéale pour les grands chantiers non-résidentiels.

- Thermactif Silence : dalle plane Eleacoustic, tubes DN12, épaisseur de 55 mm, solution 2 en 1 alliant confort thermique et acoustique pour les logements collectifs.

- Thermactif Slim : dalle plane Eleafix, tubes DN12, faible épaisseur de 47 mm, hautes performances thermiques, solution répondant aux problématiques de la rénovation, aux chantiers à contraintes de charge et/ou d’épaisseur.