TGB-2, une gamme complète de chaudières sol gaz à condensation

Wolf, expert en systèmes de chauffage et du traitement de l’air, élargit déjà sa gamme de chaudières gaz à condensation TGB-2, lancée en 2021, avec une nouvelle puissance de 40 kW.

La nouvelle chaudière TGB-2-40 vient compléter la gamme TGB-2, lancée par le fabricant allemand Wolf à l’été 2021 en deux puissances de 20 et 30 kW. Avec ces trois puissances, elle offre désormais une solution universelle pour la rénovation d’un système de chauffage gaz ou fioul, en résidence individuelle comme en petits collectifs. Elle peut être installée seule ou couplée avec une solution hybride. De dimensions compactes (l x p x h : 56,6 x 60,5 x 129 cm), elle se monte facilement au mur, tandis que des raccords supérieurs ou arrière facilitent son installation.

Classée dans la catégorie « H2 ready », la chaudière TGB-2 peut utiliser un mélange de 80 % de gaz naturel et 20 % d’hydrogène. Grâce à la grande capacité en eau de chauffage de l‘échangeur de chaleur, l‘intégration dans les systèmes existants, même sans séparateur hydraulique, ne pose pas de problème. Les connexions des unités sont optimisées pour faciliter le remplacement des anciens systèmes gaz ou fioul.

Connectée, la chaudière est pilotable à distance par le client et par le chauffagiste via l’appli Smartset et le Wolf Link Home (en option). Les modules de commande permettent le contrôle du chauffage, de la température de l’eau chaude et du renouvellement d’air au sein de l’habitation. Très silencieuse avec moins de 42 db(A) même à la puissance maximale de 20, 30 ou 40 kW, la chaudière peut être installée hors chaufferie.