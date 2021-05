Territoires de montagne: un plan d'aide de l'Etat de 650 millions d'euros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée montagne Supprimer Jean Castex Supprimer Tourisme Supprimer France Supprimer Collectivités locales Supprimer Valider Valider

Le gouvernement va consacrer 650 millions d'euros de fonds publics aux territoires de montagne, très affectés par la fermeture des remontées mécaniques l'hiver dernier, dont 331 millions alloués à un fonds qui financera des projets de diversification de l'économie touristique.

Le Premier ministre, Jean Castex, devait présenter jeudi lors d'un déplacement en Savoie le plan "Avenir Montagnes", en soutien à des territoires qui ont reçu 5 milliards d'euros d'aides d'urgence (Fonds de solidarité, aides spécifiques aux remontées mécaniques, aux moniteurs de ski...) depuis le début de la crise sanitaire.

Le gouvernement veut consacrer au total 650 millions d'euros à ces territoires, très affectés par la fermeture des remontées mécaniques l'hiver dernier, dont 331 millions alloués à un fonds qui financera des projets de diversification de l'économie touristique.

Le but est d'investir pour "transformer" ces territoires, avec trois objectifs prioritaires : accompagner la diversification de l'offre touristique -afin d'attirer des clientèles jeunes et étrangères-, accélérer la transition écologique et dynamiser l'immobilier, a précisé Matignon. Il compte une quinzaine de mesures.

Dans le détail, le fonds "Avenir Montagnes" recevra 181 millions d'euros de crédits de l'État et 150 millions des six régions concernées, pour "accompagner massivement les investissements qu'engageront les acteurs de la montagne". Ces crédits nouveaux financeront par exemple, à hauteur de 20 millions d'euros, la restauration de 1.000 kms de sentiers de montagne et la valorisation de la biodiversité.

Et 31 millions d'euros, financés par l’Etat et ses opérateurs, permettront d'accompagner en ingénierie des projets dans 60 "territoires pilotes", pour y développer par exemple des "solutions de mobilité durables" (à hauteur de 10 millions d'euros) comme les ascenseurs valléens.

Dynamiser l'immobilier

Pour "dynamiser l'immobilier de loisir" afin de résorber une partie des "lits froids", les hébergements qui ne sont utilisés que quelques semaines par an, la Banque des territoires investira 125 millions d'euros sur cinq ans, dans des foncières, aux côtés d'autres investisseurs, afin d'en racheter environ 5000 par an.

Ces hébergements gérés par des opérateurs de résidences de tourisme (Odalys, Pierre et vacances...), une fois achevée la période de défiscalisation dont a bénéficié leur propriétaire-investisseur, sont souvent revendus à des particuliers qui les occupent peu. Les foncières devront investir pour les rénover, avant de les louer tout au long de l'année à des vacanciers.

Enfin 8 millions d'euros sur quatre ans financeront des campagnes de promotion de la montagne française, confiées à Atout France.

Les élus de montagne satisfaits Jeanine Dubie, présidente de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), Pascale Boyer, secrétaire générale, et Jean-Pierre Vigier, vice-président, "convaincus que le ski reste un atout majeur et d’avenir pour le tourisme" et "très sensibles aux annonces en faveur des colonies de vacances, classes apprenantes et classes de neige" ont salué dans un communiqué des mesures "vitales pour la montagne". "Cette mobilisation qui s’appuie sur les élus et les territoires ne peut que susciter l’espoir à condition que les moyens d’y parvenir soient mobilisés aussi bien au plan financier que technique, que toutes les parties prenantes soient prises en compte en remédiant aux « trous dans la raquette »…", écrit l'Anem qui espère que "la solidarité nationale en faveur de la montagne ne s’arrête pas seulement au tourisme mais qu’elle embrasse aussi tous les secteurs économiques et l’ensemble des champs de la vie dans les massifs."

Au total, ce plan doit générer, espère l'Etat, 1,8 milliard d'euros d'investissements, par "effet de levier" avec les acteurs privés et des collectivités, pour le tourisme de montagne.

Celui-ci représente 20 milliards d'euros de retombées économiques par an dont 10,5 milliards pour les stations, tandis que 120.000 emplois dépendent de l'ouverture des domaines skiables.