Terres de Fenêtre intègre le Top 3 des plus grands réseaux français de menuiseries

En passant le cap des 150 points de vente, le réseau de partenaires Terres de Fenêtre de Maugin se place sur le podium des plus grands réseaux français de menuiserie. L’entreprise récolte aujourd’hui les fruits de sa stratégie de développement et met le cap sur le recrutement de 250 partenaires pour 2024.

Créé en 2003, le réseau Terres de Fenêtre est l'un des trois circuits de distribution de Maugin, le groupe industriel de fabrication de menuiseries PVC, aluminium et acier sur-mesure, basé à Saint-Brévin-Les-Pins (44). Il s'est enrichi de 30 nouveaux partenaires en 2021, poussant le total de points de vente à 150 sur l’ensemble du territoire national. Ce volume place aujourd'hui le réseau dans le Top 3 des plus grands réseaux français de menuiseries. Cette évolution est à mettre au crédit d'un solide plan d'action. Pour attirer de plus en plus de professionnels et capitaliser sur la force de son réseau, les équipes du Groupe Maugin ont mis en place une stratégie de développement en repensant notamment l’ensemble de leur positionnement : « Dans le cadre de notre stratégie "CAP 250", nous avons reconsidéré notre offre commerciale, précise Ludovic Guillou, directeur commercial du groupe Maugin. Nous avons développé de nouveaux outils, notamment marketing et digitaux, et avons revu notre positionnement de marque. Notre équipe commerciale a également été dynamisée autour d’un projet commun, apportant proximité, réactivité, écoute et souplesse à l’ensemble de nos clients et de nos prospects. » Bénéficient d'une solide notoriété auprès des professionnels de la menuiserie et de leurs clients, la marque ne cesse de se renouveler pour être toujours à la pointe des innovations, de la technicité et du service client. Et ne compte pas s'arrêter en chemin : « Notre objectif est de se rapprocher des 200 partenaires à la fin de l’année. Pour ce faire, nous allons renforcer notre présence et notre accompagnement sur l’ensemble du territoire. Nous allons aussi continuer à développer de nouveaux outils et de nouveaux services métiers afin de nous inscrire dans une dynamique positive et professionnelle. » L'objectif global se révèle même plus ambitieux avec un cap de 250 partenaires à l’horizon 2024.