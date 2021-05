Terreal lance le premier coffre monolithe terre cuite pour brise-soleil orientables

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Maçonnerie Supprimer Artisan maçon Supprimer Terreal Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des matériaux de construction en terre cuite étend sa gamme avec cette première solution de coffre 100% terre cuite dédié aux brise-soleil orientables.

Développé en partenariat avec les fabricants de brise-soleil orientables (BSO), ce coffre monolithe prêt à poser s’adapte à tous les modèles du marché et offre une mise en œuvre simple et rapide dans la maçonnerie, sur une structure brique ou blocs béton. A la clé, des finitions facilitées et un gain de temps important pour les maçons. A titre d’exemple, sur un premier chantier de maison individuelle, huit coffres ont été posés en une demi-journée, contre deux jours nécessaires pour des coffres fabriqués sur place.

D’un poids de 40 kg/ml, de longueur 50 à 520 cm et de section 23 x 42 cm, le coffre BSO terre cuite est adapté à toutes les largeurs et épaisseurs de lames (réservation intérieure de 13 x 37 cm). Pour le rendu final, quatre coloris de rail aluminium et d’accessoires de finition sont proposés, blanc, gris clair, gris foncé et noir.