« Terreal investit de manière significative dans l'industrie du futur », Alexis de Nervaux, directeur de la Transformation digitale

En poste depuis 2018, le CDIO du fabricant de tuiles et briques détaille les innovations et les investissements faits par Terreal pour optimiser son appareil de production, diminuer son empreinte carbone et moderniser son offre commerciale.

Quand a débuté le plan de numérisation mis en place par Terreal ?

Il a commencé en 2017 avec la création d’un poste de CDIO (Chief Digital & Information Officer, en français, directeur de la transformation digitale et des systèmes d’information ndlr) que j’ai pris en janvier 2018 avec pour mission d’analyser l’existant et de définir une stratégie et un plan à 3 ans. Ca a été fait et nous avons désormais une idée précise de là où nous voulons aller et pourquoi nous y allons. Evidemment, comme le digital évolue très vite, il est compliqué d’avoir une feuille de route gravée dans le marbre. Les priorités évoluent, les opportunités logicielles évoluent, de nouveaux outils apparaissent sur le marché. Il faut donc conserver de l’agilité.



Quels sont les grands axes de cette feuille de route ?

Il y a quatre axes : atteindre l’excellence opérationnelle et industrielle de façon à améliorer la profitabilité et la réduction du CO2 ; développer et améliorer l’offre commerciale et l’expérience client ; faciliter l’intégration des récentes et futures acquisitions pour générer des synergies au sein du groupe ; mettre en place une infrastructure informatique robuste et assurer la cyber sécurité. Aujourd’hui on ne peut pas parler de transformation digitale dans l’industrie sans parler de cybersécurité. En tant que DSI et CDO d’une grande entreprise du secteur du BTP en 2017, j’ai vécu de l’intérieur une cyber-attaque en ransomware, ses conséquences, son impact. C’est donc l’un des aspects sur lesquels je me suis concentré en arrivant chez Terreal.

Réduire les émissions de CO2 en diminuant le taux de rebut

Chez Terreal, le taux de rebut est le premier levier pour diminuer les émissions de CO2. « Nous sommes attachés à calculer notre CO2 en termes d'efficacité, donc en termes de tonnes de CO2 par "tonne bonne"», explique Adeline Léger, directrice de la Communication et de la Stratégie Digitale. "Une tonne qui n’est pas bonne, ça augmente notre taux d'émission de CO2. Ensuite, en termes d'économie circulaire nous recyclons les rebuts à tous les niveaux. Qu’ils soient verts (pas cuits), secs (après le séchoir) et cuits (après le four). Le "vert" et le "sec" reviennent dans la matière première. Pour certaines parties de nos usines qui sont situées dans le sud du pays, on broie aussi le cuit pour le remettre dans la matière première. Là où nous ne pouvons broyer ce "cuit", ça finit plutôt dans les chemins communaux qui ont besoin de briques et tuiles concassées pour les stabiliser. Nos usines en Pologne et en Hongrie ont des taux de rebut sous 1%, c’est notre cible pour le reste de nos installations." Selon le dernier bilan « Gaz à effet de serre », Terreal France à baissé ses émissions de CO2 de 26,6% par rapport à 2011 et de 11% par rapport à 2014.





Pouvez-vous détailler la partie industrie 4.0 ?

D’abord, il faut dire que l’idée derrière la stratégie mise en place c’est d'avoir une approche structurée qui laisse la place aux initiatives locales. Je pense que l'approche qui consiste à faire uniquement des projets pilotés en central peut fonctionner, mais l'expérience a montré, notamment chez Terreal dans le cadre d'un projet MES (Manufacturing Execution System, outil informatique destiné à améliorer – et à simplifier – l'analyse d'une activité – par exemple une activité de production – pour en améliorer la performance ndlr), que ça n’était pas forcément le cas. Pour ce projet, nous avons impliqué, dès la définition des besoins, les opérateurs. Ils sont venus participer à des retours d'expérience clients, ils sont allés chez les éditeurs du logiciel etc. C'est vraiment avec eux qu'on a effectué le choix de la solution que nous avons mise en place.

Cette solution, c’est Astra Software, testée sur le site de Colomiers et sur la ligne U6. Suite au succès, en 2021 on va déployer la solution sur deux autres sites : Castelnaudary, les Mureaux ; et entre 2022 et 2024 on va rajouter 13 autre sites, soit une moyenne de 4 sites par an, ce qui permettra à l'issue de l'année 2024, si tout se passe bien, d'avoir l'ensemble de nos 16 sites équipés du même MES en France. C'est un investissement conséquent d’à peu près 100 K€ par site.

Un autre projet pilote a été validé. Il s’agit d’une cabine de contrôle et de tri automatique par vision des tuiles. Des tris qui jusque-là étaient faits par des opérateurs. Cette innovation permet d’assigner les opérateurs à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Suite au succès de cette cabine, on a décidé d’en étendre le déploiement : une cabine est en production sur le site de Chagny 2, une autre sur le site de Roumazières et une autre vient d’être installée aux Mureaux.

