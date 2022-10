Terreal booste ses capacités dans l'usine de closoirs de Mazamet

En investissant sur le site Lahera de Mazamet, dans le Tarn, pour y créer une deuxième ligne industrielle, Terreal porte sa capacité de production de closoirs à 2 millions de mètres linéaires par an. Le site de Lahera avait déjà fait l'objet d'investissements en 2018, avec l'installation de cabines de découpe laser et de thermolaquage pour les accessoires de toiture. Les closoirs bi-matière remplacent le mortier pour fixer les tuiles sur le faîtage et les arêtiers des toitures.