Terre cuite : Rairies Montrieux s'emballe pour la robotisation

Chez Rairies Montrieux, l'automatisation appelle la robotisation. Après l'acquisition d'un four tunnel lui permettant d’augmenter la productivité pour ses plaquettes en terre cuite, le fabricant traditionnel de matériaux s'est en effet vu "contraint" de faire appel à des robots pour accélérer et améliorer l'emballage et le conditionnement de ses produits.

« Nous avons commencé par le four tunnel parce que nous avions besoin aussi d’augmenter la productivité sur l’emballage des plaquettes. Depuis cinq ans, nous sommes passé d’une ouverture de huit heures par jour sur cinq jours, puis sur six jours. Et depuis un an, une ouverture de douze heures par jour. Avec l’arrivée des deux nouveaux fours Céramifor, en mars et décembre 2023, nous aurions besoin de seize heures par jour », affirme Arnaud Chevet, directeur d'usine.

Mis en service en février, 8 robots permettront donc de suivre la cadence : trois robots Delta trieront les plaquettes sur le tapis de tri, par une action de picking, afin de les rassembler par paquets. Trois autres robots moins volumineux, en cinq axes, rendront les paquets afin de les transposer dans des boîtes, fabriquées par un 7e robot. Enfin, un palettiseur (le plus imposant, en six axes) permettra de ranger les boîtes remplies de plaquettes (1m2) sur une palette.

« Avec la robotisation de l’emballage, le site va pouvoir emballer 200m2/heure contre 100m2/heure. Le temps d’ouverture repassera donc à huit heures et nous laissera la possibilité d’augmenter les volumes futurs », assure Arnaud Chevet.

En termes de production pure, ces machines intelligentes permettent donc d’aller deux fois plus vite avec moitié moins de personnes. Toutefois cette robotisation du site « n'entraîne aucune suppression de poste mais des orientations vers des postes moins pénibles et à forte valeur ajoutée comme les émaillées » rassure Arnaud Chevet.

Finis les TMS ?

La société, en faisant ce choix, souhaite pouvoir remplacer les tâches des opérateurs à faible valeur ajoutée par d’autres tâches plus intéressantes et valorisantes. De plus, la robotisation du site permet de répondre à une problématique importante, les TMS (troubles musculo-squelettiques liés au travail) souvent provoqués par des tâches répétitives tel que le tri.

« Notre principal enjeu sur ces nouveaux mécanismes installés sera la maîtrise des lignes robotisées. Nos équipes n’étaient pas structurées pour ce type de ligne. Cette première installation est un test important car elle nous oblige à nous élever encore plus vers la qualité. De mauvaises productions créeront des problèmes de fonctionnement. La machine ne sera jamais aussi souple que l’humain » rappelle Arnaud Chevet

Rairies Montrieux a fait appel à la société SEA, (fabricant de machines spéciales et intégratrice de solutions robotisées) pour l’ensemble des robots sur le site.