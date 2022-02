Pisé, bauge, torchis, adobe… les constructions en terre crue sont présentes dans toutes les régions du globe. Car cette ressource inépuisable, utilisée depuis la nuit des temps, présente de nombreuses qualités. Naturelle et saine, elle affiche un faible bilan carbone et se recycle. Elle est endurante au feu, offre une très bonne inertie thermique et régule l'hygrométrie. Au XXe siècle cependant, sa faible résistance mécanique aux éléments météorologiques comme au temps qui passe, ses modestes performances isolantes et sa mise en œuvre peu mécanisable ont conduit à sa disparition progressive. Aujourd'hui, à l'aune des préoccupations environnementales, la terre crue redevient désirable. Mais les défis sont nombreux, notamment l'exigence d'une main-d'œuvre qualifiée, des coûts de construction raisonnables et une intégration dans l'écosystème réglementaire et technologique contemporain. N'en déplaise aux puristes, son avenir repose également sur des techniques hybrides et novatrices, telles que la terre banchée, la brique compressée, une association avec des matériaux comme le ciment, le verre expansé ou les fibres végétales, et même le recours à l'outil numérique.