Téréva veut aider à la digitalisation des artisans

L’enseigne du groupe Martin Belaysoud déploie la solution clé en mains de gestion de l’administratif dédiée aux artisans du bâtiment d’Artizen. Elle intégre toutes les références Téréva dans leurs devis et leurs factures.

« Le constat est simple ». C’est ce qu’affirme la filiale de groupe Martin Belaysoud dans son dernier communiqué de presse. « Téréva et Artizen ont les mêmes clients. Ce sont des indépendants et TPE, électriciens ou plombiers. Téréva distribue des équipements pour les professionnels plombiers, chauffagistes, climaticiens et électriciens alors qu’Artizen équipe les artisans d’un logiciel pour gérer leurs agendas, devis et factures. Or, quand un artisan facture son client, il doit inclure les références de son fournisseur. L’artisan a donc besoin que son fournisseur et son logiciel de gestion se parlent : c’est ce que nous avons fait ! »

Tarif avantageux

L’enseigne a donc décidé de commencer à déployer la solution d’Artizen. Les artisans y peuvent gérer sur un seul et même outil leur agenda (avec des fiches d'interventions comprenant notes et photos) ainsi que l'édition de leurs devis et de leurs factures. Disponible sur téléphone, tablette et ordinateur. L’application d'Artizen propose « désormais toutes les références Téréva (...) permettant à l’ensemble de ses utilisateurs d’intégrer directement les références dans leurs devis et leurs factures. ». Dans un second temps, les clients de Téréva pourront « bénéficier d’un tarif avantageux sur leur abonnement Artizen ». Ce tarif sera proposé par leur commercial Téréva.