Téréva rénove son parc d’agences

L’enseigne du Groupe Martin Belaysoud a engagé un plan de rénovation et de modernisation de ses points de vente. Elle a commencé par l’agence de Poitiers.

Téréva vient de lancer un plan de rénovation et de modernisation de ses agences. « Téréva met un point d’honneur à réserver le meilleur accueil à l’ensemble de ses clients et à faciliter leur parcours d’achat, souligne dans un communiqué Didier Flavenot, Président de l’enseigne du Groupe Martin Belaysoud. C’est en cela que nous avons fait le choix d’investir de façon significative dans la rénovation et le réaménagement de notre agence de Poitiers ». Plus d’un an de travaux a été nécessaire pour refaire le libre-service, l’accueil, créer un accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et des nouveaux espaces pour les salariés... « La réalisation attire l’attention de nos clients. Ceux-ci sont ravis et les conditions de travail de nos équipes sont excellentes. La façade de l’agence est totalement refaite : elle donne envie de découvrir Téréva… Nous sommes sur le point de terminer Grandbains, avec une ouverture prévue fin novembre », a ajouté Bruno Thibaud, Directeur de secteur.