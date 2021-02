Téréva renforce sa puissance logistique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Téréva Supprimer Plateforme logistique Supprimer Corrèze Supprimer Cross canal Supprimer Les stratégies Supprimer Valider Valider

Après quinze mois de travaux, la nouvelle plateforme logistique de Téréva à Brive La Gaillarde (19) est entrée en activité le 25 janvier dernier. Avec un investissement de 25 M€ et une superficie de 30 650 m², ce nouvel outil s’inscrit dans la stratégie de croissance et de développement du Groupe Martin Belaysoud et illustre pleinement sa volonté de moderniser ses outils logistiques.

« Heureux et fiers. » C’est par ces mots que Patrick Martin, président de Martin Belaysoud, et Didier Flavenot, président de Téréva, se sont exprimés au sujet de la nouvelle plateforme logistique de Brive-la-Gaillarde (19). Un nouvel écrin lancé quelques mois seulement après son homologue de Pusignan (69), comme un signal fort sur les ambitions de Téréva, en adéquation avec le plan de développement logistique lancé par le Groupe en 2020. Les objectifs annoncés sont clairs : augmentation des capacités de production et de stockage, amélioration de la qualité de service, optimisation de la gestion des flux complexes inhérents à l’offre omnicanale, sécurisation et amélioration des conditions de travail et de la performance environnementale.

Le regroupement des équipes logistiques de Brive et de Montauban en un seul lieu, mais aussi l’augmentation des capacités de stockage (2 fois le stockage des précédents sites réunis) et l’optimisation des flux vont permettre de dynamiser les ventes et d’améliorer le service auprès des clients professionnels pour répondre au mieux à leurs attentes. L’objectif est de garantir la livraison des produits en stock sur toute la France à J+1 pour les petits produits commandés via Téréva direct sachant que prochainement un Drive va être mis en place pour que les clients puissent récupérer, parmi 15 000 produits stockés, leur commande sur place en 1 heure.



Une flotte internalisée

Des services, proposés par l’enseigne, qui demandent une logistique bien huilée surtout que dans un contexte sanitaire plus qu’incertain, celle-ci est la pierre angulaire des distributeurs pour satisfaire la demande client. D’où l’importance pour Téréva d’avoir sa flotte de camions et de chauffeurs internalisée. Près de 50 chauffeurs sont ainsi basés sur le site de Brive-la-Gaillarde et ont pour mission de livrer leurs commandes aux clients dans les plus brefs délais. A noter que la plateforme de Brive est également dotée de logiciels experts dans la prévision de commandes pour optimiser les tournées et renforcer les synergies avec l’ensemble des services (marketing, approvisionnements, e-commerce, etc.). Ce bâtiment flambant neuf et éco-responsable permettra d’optimiser la qualité de service auprès des clients, il doit aussi améliorer considérablement les conditions de travail des salariés, grâce entre autres à des mesures de sécurité renforcées. D’autre part, fidèle à la politique RSE volontaire du Groupe, ce nouvel entrepôt sera équipé d’une centrale photovoltaïque et répond aux meilleures exigences environnementales afin de viser l’obtention de la certification BREEAM niveau Very Good.