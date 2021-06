Téréva rachète aussi un adhérent Algorel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Isère Supprimer Téréva Supprimer Algorel Supprimer Valider Valider

La filiale du Groupe Martin Belaysoud a repris, le 1er juin 2021, J2A Distrib, un grossiste isérois membre du groupement Algorel.

Depuis quelques semaines, les grandes enseignes de distribution sanitaire-chauffage font chauffer le carnet de chèque en jetant leur dévolu sur les adhérents Algorel. Après les rachats de Nicodème et des Ets Giraud par Pompac Développement (Espace Aubade), c’est au tour de Téréva de « confirmer sa volonté de développement » en rachetant la société J2A Distrib. Basée à Pressins en Isère (38), ce grossiste indépendant qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 M€ en 2020, avait d’adhéré au groupement Algorel le 1er janvier 2021.

Une adhésion de 6 mois

Julie de Rosa, dirigeante de J2A Distrib, avait justifié son adhésion dans un dossier sur les groupements réalisé par Négoce et publié en mars 2021 dans ces termes. « En juillet 2020, nous avons démarré les démarches pour adhérer à un groupement, parce que beaucoup de marques ne voulaient pas travailler avec nous, et nous perdions des affaires. Mon père et mon frère connaissaient des grossistes Algorel, chez qui ils se servaient quand ils étaient artisans. Les commerciaux de nos fournisseurs nous en ont parlé positivement, et nous avons donc choisi d’adhérer, d’autant que ce groupement est le premier en sanitaire-chauffage. Notre adhésion est effective le 1er janvier 2021.»

Synergie et complémentarité



Didier Flavenot, président de Téréva, est satisfait de cette acquisition. Dans un communiqué, il a déclaré: « la synergie et la complémentarité de nos sociétés constituent un véritable atout qui nous permettra d’accompagner nos clients en leur proposant des solutions adaptées et performantes. Nous nous sommes rapidement aperçus que nous partagions des valeurs communes, tant d’un point de vue humain que vis-à-vis de la relation avec nos clients respectifs ».