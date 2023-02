Téréva met la main sur les 12 agences Solipac

Téréva poursuit son développement dans les EnR. Après le rachat de NED en mars 2022, l’enseigne de sanitaire-chauffage du Groupe Martin Belaysoud vient d’acquérir HRC Environnement, un distributeur de solutions énergétiques dont le siège est implanté à Perpignan. Avec ses cinq filiales, il est un acteur majeur des EnR dans le Sud de la France avec un chiffre d’affaires de 103 M€ en 2022. Le fer de lance du groupe catalan est Solipac qui exploite douze agences en Occitanie et Rhône-Alpes. L’enseigne de négoce a enregistré en 2021 un volume de ventes de plus de 75,5 M€.

Marque de modules photovoltaïques

Parmi les autres filiales de la société créée par Ronnie Chaine, il y a notamment la marque Bourgeois Global qui produit des modules photovoltaïques, des Irve, des carports solaires… ; On trouve aussi Genius qui assure la maintenance, FI Energies qui travaille aux projets de développements financiers et accompagne les particuliers dans leurs demandes d’aides administrative, Intellia dédié au conseil et Oxidev à la formation (CFA).

Ouvert à d’autres acquisitions

Avec ce rachat, Téréva confirme sa volonté d’investir le marché des EnR. Son président, Didier Flavenot, indique même dans un communiqué être « l’écoute de toutes les entreprises expertes du secteur qui souhaiteraient rejoindre » le Groupe Martin Belaysoud. A noter, que cette opération reste conditionnée à l’accord de l’Autorité de la Concurrence.