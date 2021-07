Téréva et Mabéo Industries rejoignent le French Business Climate Pledge

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Téréva Supprimer France Supprimer Medef Supprimer RSE Supprimer Valider Valider

Cette adhésion fait suite à la publication, il y a quelques mois, de la feuille de route RSE 2021-2025 du Groupe Martin Belaysoud.

Téréva et Mabéo Industries, les deux enseignes du Groupe Martin Belaysoud, s’engagent à limiter l’impact de leurs activités sur l’environnement. Quelques mois après la publication de la feuille de route RSE 2021-2025 du Groupe, les deux réseaux rejoignent le French Business Climate Pledge. Cette initiative portée par le Medef a pour objectif de générer « une dynamique dans toute l'industrie française pour mener collectivement la bataille du climat et encourager les entreprises à accélérer la transition vers une économie bas carbone. »

Avec cette adhésion, Téréva et Mabéo Industries s’engagent à limiter l’impact de leurs activités sur l’environnement, en agissant entre-autres sur les points suivants : « les consommations énergétiques des bâtiments et des ateliers, la consommation de carburant des véhicules (légers et poids lourds), la revalorisation des déchets et la modernisation des plateformes logistiques. »