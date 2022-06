Téréva et Denis Matériaux, tous deux lauréats des Trophées du négoce, catégorie RSE

dossier Les Trophées du négoce 2022, retour sur un palmarès [...]

Un groupe national et une entreprise familiale et régionale : c’est en duo que le jury a choisi de récompenser les négociants dans la catégorie RSE.

Il n’y a pas d’échelle obligatoire pour mettre en œuvre une politique de RSE. C’est le message qu’a envoyé le jury des Trophées du négoce en récompensant deux entreprises de taille très différente, Téréva et Denis Matériaux.

A l’instar du Groupe Martin Belaysoud dont elle est une filiale à 100 %, l’enseigne Téréva s’engage en matière de RSE. Membre du French Business Climate Pledge, l’entreprise signe avec ses fournisseurs une charte et met en avant des offres éco-responsables. L’acquisition récente de l’entreprise NED, distributeur spécialisé dans le photovoltaïque, l’amènera à étoffer son expertise sur cette technologie verte en plein essor. Côté logistique, l’enseigne travaille les économies d’énergie de ses plates-formes logistiques et forme ses chauffeurs à l’éco-conduite, avec un système de suivi des consommations de carburant. Une évolution des poids lourds vers des énergies alternatives est en cours. Enfin, Téréva a mis en place une mission handicap, accueille plus de 5 % de ses effectifs en alternance et soutient de multiples initiatives locales. Un engagement validé par Ecovadis.

La dynamique de RSE n’est pas propre aux acteurs nationaux. Ainsi, Denis Matériaux a lui aussi reçu le trophée du négoce dans cette catégorie. Cette entreprise familiale installée près de Rennes travaille la réduction de son bilan carbone, avec l’acquisition de 15 chariots électriques qui amorcent le remplacement total du parc. Les camions sont équipés de boîtiers autorisant à rouler au bioéthanol. L’utilisation du logiciel Piloting réduit les consommations de carburant. Les sites d’exploitation (agences, sites industriels) ont fait l’objet d’audits énergétiques, qui conduisent à remplacer les chaudières fioul par des pompes à chaleur. Les éclairages basculent vers les Leds, les chutes de bois alimentent une chaudière. 450 associations locales sont aidées par le groupe. La féminisation des postes est en bonne voie. Autant d’actions concrètes qui transforment l’entreprise et son écosystème.