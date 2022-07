Téréva by Ned, l'offre photovoltaïque qui s'invite dans les 153 agences Téréva

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Téréva Supprimer Photovoltaïque Supprimer Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer France Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

Quatre mois après le rachat de Ned, Téréva diffuse largement dans son réseau d'agences une offre photovoltaïque portée par l'acteur spécialiste du solaire.

En trois gammes de kits photovoltaïques, avec en outre une offre hybride et des solutions de support technique et de dépannage, Téréva diffuse largement le photovoltaïque dans ses 153 agences. Cette ambition est rendue possible par le rachat du négoce spécialisé Ned, en début d'année, qui dispose d'un bureau d'études techniques pour le dimensionnement, ainsi que de trois entrepôts logistiques. Téréva entend ainsi faciliter l'accès de ses clients plombiers-chauffagistes, électriciens mais aussi constructeurs de maisons individuelles à ces solutions particulièrement prisées en ces temps de hausse des prix de l'énergie. "Ce plan d’offre complet et ambitieux dans le domaine du photovoltaïque est une réelle révolution pour nos clients, et s’inscrit dans le cadre de notre plan stratégique Odyssée 2026, qui fait de la RSE et de la transition énergétique l’une de ses priorités", déclare Didier Flavenot, DG de Téréva, dans un communiqué.