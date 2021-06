Téréva acquiert un adhérent Algorel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Téréva Supprimer Algorel Supprimer Isère Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Valider Valider

L'indépendant J2A Distribution, adhérent Algorel depuis quelques mois, rejoint le groupe Martin Belaysoud.

A peine a-t-elle rejoint Algorel, en février 2021, que la société J2A Distrib quitte le groupement, pour rejoindre le groupe Martin Belaysoud. Téréva annonce en effet le rachat de ce négoce isérois, fondé par un père et ses deux enfants en 2015. La famille de Rosa est issue du monde de l'installation, et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,7 M€.

« La synergie et la complémentarité de nos sociétés constituent un véritable atout qui nous permettra d’accompagner nos clients en leur proposant des solutions adaptées et performantes », déclare Didier Flavenot, président de Téréva, dans un communiqué. « Nous nous sommes rapidement aperçus que nous partagions des valeurs communes, tant d’un point de vue humain que vis-à-vis de la relation avec nos clients respectifs ».