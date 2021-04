Tental, une nouvelle façade chez Technal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Façade-rideau Supprimer Technal Supprimer France Supprimer Grands projets Supprimer Valider Valider

Technal lance une nouvelle référence en matière de façade. Tental, qui sera commercialisée à partir de juin 2021, reprend tous axes forts de développent de la marque : l’innovation, le design, le confort et l’écoconception en aluminium bas-carbone Hydro Circal 75R.

Tental, mur-rideau nouvelle génération, a été conçu par Technal sur un concept unique pour les versions 50 et 60 mm pour offrir « les possibilités techniques de libérer la créativité architecturale. Surfaces de vitrage XXL, maximisation des transparences, lignes plus prononcées pour signer l’identité de son ouvrage, enveloppe faisant la part belle aux courbes, aux facettes, aux couleurs uniques… », expliquent ses concepteurs. Technal met également des équipes dédiées à disposition des prescripteurs à chaque étape de leur projet pour mener un vrai travail collaboratif.



De multiples solutions créatives

Cette nouvelle solution, dont le nom fait référence au métal de transition Tantale reconnu pour sa malléabilité, sa durabilité et sa résistance, offre un vaste choix de solutions esthétiques, qui démultiplient les possibilités lors de la conception d'une façade : de l’aspect grille à la façade lisse avec la solution VEC, en passant par les trames verticales et horizontale, le capot plat... Tental peut également être installé en verrière pour une transparence jusqu’au sommet des bâtiments.

Les profilés de Tental sont en aluminium bas carbone Hydro Circal 75R. - © Technal



Une collection de capots est proposée pour que l’architecte puisse signer l’identité de chaque façade. Des formes en « T » ou en « U », avec des profondeurs comprises entre 17 mm et 100 mm, pour accentuer les lignes géométriques ou en arrondir l’écriture. Les capots peuvent également être enrichis de créations sur-mesure à la demande.

Tental offre également une gamme de teintes uniques “Les Exclusives”, développée en partenariat avec des architectes, ainsi que “Les Laquées” et “Les Anodisées” qui permettent de jouer sur la lumière et les effets de matière avec l’aluminium.



Un produit écoresponsable

Au-delà de l’aspect design, Tental s’inscrit également dans les enjeux environnementaux actuels et futurs. « Elle anticipe les réglementations, notamment la RE 2020, et participe aux mutations des zones urbaines qui tendent vers la durabilité. Tental est également engagée en faveur de l’économie circulaire et dans une démarche écoresponsable : aluminium bas carbone Hydro Circal 75R, rupture de pont thermique en matière recyclée, performances maximales gages de confort et d’économies d’énergie… » Ces points permettent à Tental de de concourir à l’obtention du label Cradle to Cradle niveau Argent (en cours de labellisation). Grâce aux déclarations environnementales européennes (EPD), basées sur les matériaux utilisés, les bureaux d’études, architectes et fabricants-installateurs ont la possibilité de chiffrer directement l’empreinte carbone de leur projet et de prétendre pour leurs bâtiments aux certifications les plus poussées (E+C-, LEED, BREAM, etc.)



Des intérieurs baignés de lumière

Sur un plan technique, Tental a des arguments à faire valoir. Ses grands vitrages peuvent atteindre 12 m² pour un poids maximum de 720 kg en version 60 mm (dans le respect des normes françaises), et 5 m² pour 500 kg en version 50 mm. Ils offrent ainsi des bains de lumière naturelle aux espaces intérieurs. Depuis l’intérieur comme l’extérieur, la sensation de transparence est maximale, accentuée par des profilés de 50 ou 60 mm.

Tental offre un bain de lumière naturelle aux espaces intérieurs. - © Technal



La façade Tental peut intégrer du double ou du triple vitrage jusqu'à une prise de volume de 62 mm d’épaisseur. Cela lui permet d’atteindre des performances thermiques (jusqu’à 0,8 W/m².K en accord avec le label Passiv’House), acoustiques et d’étanchéité (jusqu'à 1500 Pa) élevées gages de bien-être pour les occupants. Tental peut en outre intégrer un système de protection solaire sans altérer les performances de la façade.

Enfin, au niveau sécurité, Tental répond aux normes les plus élevées, conformément aux réglementations internationales. Elle a été testée protection incendie 1h (EI60) et obtient un classement antieffraction de niveau 2 ou 3