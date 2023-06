Tenergie et la Banque des Territoires associées pour le développement des projets d'EnR des collectivités

Alors que la révision de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) portant sur la période 2019-2028 est lancée par les pouvoirs publics, devant notamment permettre de porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation finale d'énergie de la France en 2030, la Banque des Territoires et Tenergie (1500 centrales solaires et parcs éoliens en France, pour une puissance installée de 680 MW) ont annoncé la création de Terres d’Energie Développement (TED), plateforme de développement de projets d’énergies renouvelables au service des territoires.

Détenue à 51% par Tenergie et 49% par la Banque des territoires, la nouvelle société se positionnera en particulier en phase amont de développement, notamment en réponse aux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) des collectivités territoriales impliquées dans la transition énergétique et visera notamment les projets appelés à se développer depuis l’adoption de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, comme la solarisation des bâtiments, des délaissés routiers, et des parcs de stationnement extérieurs.

Une approche partenariale avec les collectivités sera systématiquement envisagée et une valorisation de la production en circuit court (autoconsommation individuelle, autoconsommation collective ou PPA) pourra être prévue afin de permettre aux acteurs du territoire de bénéficier d’une électricité verte et localeà un prix compétitif et stable sur la durée.

La plateforme a pour ambition le développement de 200 MW de projets par an et contribuera ainsi de manière significative à l’objectif très élevé de la PPE de 40 GW de puissance solaire installée en 2028.