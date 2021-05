Tende : le Département des Alpes-Maritimes poursuit les travaux de restauration des sentiers impactés par la tempête Alex

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Dans la continuité de son programme de restauration de sentiers, le Département des Alpes-Maritimes a lancé des travaux à Tende.

« Permettre le rétablissement du passage pour les usagers est en effet notre priorité. » Cette déclaration de Charles-Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes, survient au moment du démarrage du chantier de restauration des sentiers permettant d’accéder au lac des Mesches, près de Tende (Alpes-Maritimes). Les travaux seront réalisés en deux temps et s’étaleront sur deux mois. Le premier lot, lancé le 17 mai 2021, porte sur la restauration de la passerelle des Mesches et le nettoyage du sentier de Valaire. Le second, qui devrait débuter le 15 juin 2021, concernera l’accès à la vallée des Merveilles.

Le Département des Alpes-Maritimes démarrera d’autres chantiers à Briançonnet, Sospel et La Bollène-Vésubie. Les travaux consisteront, entre autres, en la pose de ponceaux, ainsi qu’en la restauration de ponts en pierres et de sentiers.