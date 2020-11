Tempête Alex : « Construire des ouvrages qui retrouvent rapidement leur fonctionnalité », Patrice Maurin (Cerema Méditerranée)

Plus d’un mois après le passage de la tempête Alex, la circulation a été rétablie sur les principales routes de deux des trois vallées dévastées par les inondations. Dans les trois vallées, des travaux colossaux de reconstruction de routes, de ponts, de réseaux d'eau et d'électricité sont nécessaires pour un coût d'au moins un milliard d'euros. La situation demeure critique dans la haute-vallée de la Roya avec des villages encore enclavés après la destruction de tronçons entiers et d’une dizaine de ponts sur la RD 6204, principal axe de desserte. Patrice Maurin, directeur du département risques naturels au Cerema Méditerranée, insiste sur la nécessité de la réflexion avant la reconstruction.