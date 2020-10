Tempête Alex : les dégâts assurés évalués à 210 millions d'euros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Tempête Alex Supprimer Assurance Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Collectivités locales Supprimer Valider Valider

Les inondations provoquées par la tempête Alex qui ont dévasté début octobre plusieurs vallées des Alpes-Maritimes se sont soldées par des dégâts assurés dont le coût est estimé à 210 millions d'euros environ, a annoncé lundi 19 octobre la Fédération française de l'assurance.

"Au total, 14 000 déclarations de sinistres devraient être enregistrées", essentiellement pour des dégâts causés aux habitations et dans une moindre mesure aux biens professionnels et agricoles, a fait savoir la fédération dans un communiqué.

"Le montant ne comprend pas les dommages aux infrastructures publiques qui ne sont pas assurés", précise le communiqué.

Par ailleurs, ces chiffres ne sont pas définitifs. Ils constituent une estimation provisoire susceptible d'être révisée dans les jours qui viennent quand l'ensemble des zones touchées aura été rendu accessible et que toutes les déclarations de sinistres auront été faites.

Lorsqu'il s'était rendu sur place, Emmanuel Macron avait déclaré que "l'Etat va investir plusieurs centaines de millions d'euros et on va mettre en place une conférence des financeurs (...) pour que la solidarité nationale et locale soit mobilisée".