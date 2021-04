Tempête Alex : le Département des Alpes-Maritimes reconstruit 1 100 kilomètres de sentier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Reconstruction Supprimer Valider Valider

Dans les Alpes-Maritimes, le Département a lancé un vaste programme de reconstruction des sentiers, ravagés durant le passage de la tempête Alex.

À la suite du passage de la tempête Alex, le Département des Alpes-Maritimes a recensé plus de 1 100 kilomètres de sentiers impactés, 51 passerelles détruites et 11 ponts détériorés ; des dégâts estimés à 3,5 M€. Il a mis en exécution un vaste programme de reconstruction en vue de rétablir et de sécuriser les passages pour les usagers.

Pour 2021, les chantiers prioritaires sont prévus sur les itinéraires de la Grande Traversée du Mercantour (GTM), les itinéraires des guides Randoxygène et les itinéraires de Grande Randonnée (GR), dont ceux d’Utelle et de Valdeblore. Les sentiers touristiques majeurs, dont celui permettant l’accès à la vallée des Merveilles et au refuge de la Cougourde, seront aussi réhabilités cette année. Le Département des Alpes-Maritimes propose, sur son site officiel, une liste des chantiers, ainsi qu’une autre indiquant les sentiers encore fermés au public.