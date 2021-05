Tempête Alex : après les travaux d’urgence, SNCF Réseau consolide la ligne ferroviaire dans la vallée de la Roya

Le 3 mai, la réouverture de la ligne ferroviaire entre Breil sur Roya et Tende a marqué le début du désenclavement des populations privées de mode de déplacements suite au passage de la tempête Alex sept mois plus tôt. Soutenu financièrement par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et le Département des Alpes Maritimes, SNCF Réseau est en voie d’achèvement des travaux d’urgence avant une régénération complète.