Technal récompense les acteurs de l’architecture aluminium

A deux pas de son usine, Technal a réuni, ce jeudi 2 décembre, les acteurs qui valorisent ses solutions à l’occasion de son palmarès Architecture Aluminium Technal 2021. Parmi les 180 candidatures déposées, le jury a récompensé douze lauréats.

Les machines s’affairent à donner vie à ce lieu magistral qu’est la Halle des machines de Toulouse. Au sein de cet espace grandiose, elles naviguent au rythme de leurs machinistes qui les manipulent avec passion. En ce jeudi 2 décembre, elles s’animent pour épater les visiteurs du soir, venus ici pour les découvrir à l’occasion d’une soirée placée sous le signe d’un autre émerveillement : la récompense des plus belles réalisations architecturales utilisant l’aluminium de la maison locale Technal. L’événement rassemble près de 200 personnes réunies pour découvrir ces machines étonnantes mais aussi les douze nominés d’un palmarès regroupant pas moins de 180 candidats. Pour cette 19e édition, Technal a élargi son spectre à 8 catégories : le prix Etudier et découvrir ; les prix Habiter Logements individuels et son double Logement collectifs ; les prix Réhabiliter et sa déclinaison Réhabiliter XXL ; le prix Travailler ; le prix Jeunes architectes et le prix Prix 4114 en référence au Club Technal du même nom, qui a distingué également deux projets qui ont recueilli le plus de votes auprès de la communauté « 4114 ». Une reconnaissance pour les architectes primés par leurs pairs. Quatre mentions accompagnent les lauréats, valorisant des réalisations exemplaires.

Jean-Christophe Masnada, Président du jury et architecte associé de l’atelier d'architecture King Kong a tenu a précisé les intentions de son jury : « L’architecture, celle qui nous porte, est avide de local, de spécifique, d’unique, d’onirique… Elle est par essence un territoire de recherche et d’expérimentation. Ce sont ces aspects-là qui ont été distingués. L’architecture située, économe, généreuse, celle qui répond au-delà du programme, c’est celle que nous avons essayé de défendre et de mettre en avant lors de ce jury. Nous avons découvert des équipes qui se retroussent les manches et nagent à contre-courant ». Fier de présider cet événement, il conclut que « ce palmarès est l’expression de cette résistance. Il est exquis de voir un nombre si important de projets naviguer sur cette trajectoire de découverte à force de labeur et de persévérance. »

A noter que tous les lauréats vont participer au concours international Technal « WATA 2022 » (World Architecture Technal Awards) et s’envoleront dans quelques mois pour un voyage architectural aux Émirats Arabes Unis. Ils sont également mis à l’honneur dans la collection des ouvrages du Palmarès, publiés en 3 000 exemplaires, et à travers des vidéos présentant leur réalisation.

Les lauréats :

- Prix Etudier et découvrir : Espace jeunesse Guy Môquet à Cabestany (66). Agence d'architecture : OECO Architectes ; maître d'ouvrage : mairie de Cabestany ; fabricant agréé Technal : SPM.

Le jury a récompensé cette réalisation pour « le travail réalisé sur les volumes et la matière ; le rapport à l’environnement et la qualité d’usage qui dépassent la stricte lecture du programme ».

- Mention Etudier et découvrir : Lycée Jean d’Ormession, à Châteaurenard (13). Agence d'architecture : Rémy Marciano (Marciano Architecture) ; architecte associé : Jose Morales Architecte (Mambo Architecture) ; maître d'ouvrage : AREA ; fabricant agréé Technal : FIMAT.

Le jury a mentionné cet « oasis de béton dans un paysage végétal remarquable, ou quand l’architecture sublime son rapport à l’environnement. Une architecture qui transcende les codes usuels de l’architecture

scolaire ».

- Prix Habiter Logements individuels : Maison individuelle à Fontcouverte (17). Agence d'architecture : Félix Biron Architecte ; maître d'ouvrage privé ; fabricant agréé Technal : Biron SAS.

Le jury a signalé « une architecture qui n’est pas ostentatoire et qui instaure un dialogue fort entre le site et bâtiment. Cadrage sur la nature, parcours et travail sur la matière qui confère à l’ensemble une architecture très contextuelle ».

- Prix Habiter Logements collectifs : Trois tours Black Swans à Strasbourg (67). Agence d'architecture : Architectures Anne Demians ; maître d'ouvrage : Icade Promotion ; fabricant agréé Technal : Bluntzer.

Le jury a mis en valeur « un projet situé qui prend en compte un contexte et une histoire. La rationalité du plan et des façades qui n’exclut en rien une grande poésie dans l’écriture du projet. La souplesse d’usage liée à la réversibilité du plan ».

- Prix Réhabiliter : Maison Hippodrome à Marcq-en-Barœul (59). Agence d'architecture : Clément Berton Architecte ; maître d'ouvrage privé ; fabricant agréé Technal : Constru.

Le jury a valorisé le fait de « faire beaucoup avec peu. Le projet revisite un volume simple pour en donner une nouvelle lecture et de nouveaux usages. Travail remarquable avec la matière ».

- Prix Réhabiliter XXL : La Cité de Toulouse (31). Agence(s) d'architecture : Taillandier Architectes Associés, Pierre-Yves Caillault, Architecte des Monuments Historiques ; maître d'ouvrage : La Région Occitanie ; fabricant agréé Technal : Labastere 31.

Le jury a récompensé ici « l’architecture au service d’un programme innovant dans une halle chargée d’histoire dont le projet en révèle une nouvelle lecture joyeuse et vivante ».

- Mention Réhabiliter XXL : Ecolodge Almières à Saint-Rome-de-Dolan (48). Agence d'architecture : Cabinet Richard Architecte ; maître d'ouvrage : SAS L’Instant Sublime ; fabricant agréé Technal : Ets Canac Menuiseries et Serrureries.

Le jury y a apprécié « l’architecture contemporaine qui se love dans un territoire rural avec brio et discrétion ».

- Prix Travailler : Mairie et siège de la communauté de communes de Pechbonnieu (31). Agence d'architecture : Benjamin Van Den Bulcke Architectes Associés ; maître d'ouvrage : Mairie de Pechbonnieu ; fabricant agréé Technal : SMAP.

Le jury a valorisé « un geste architectural fort qui instaure un dialogue entre le patrimoine existant et le bâtiment neuf. L’organisation spatiale du projet qui libère la parcelle pour offrir une relation très qualitative aux espaces extérieurs ».

- Mention Travailler : Halle de marché Charras à Courbevoie (92). Agence d'architecture : Croixmariebourdon Architectes Associés ; maître d'ouvrage : Mairie de Courbevoie ; fabricant agréé Technal : France 2000.

Le jury a perçu « la dimension symbolique forte du programme mise en avant par un projet soigné, onirique, qui trouve une juste place dans l’environnement urbain ».

- Prix Jeunes Architectes : Maison Lille-Moulins, à Lille (59). Agence d'architecture : Clément Berton Architecte ; maître d'ouvrage privé ; fabricant agréé Technal : Constru.

Le jury a voulu récompenser « un “origami” très savamment conçu dans une parcelle exigüe, ainsi que la manière dont l’architecte a sublimé les contraintes de la parcelle ».

- Prix Prix 4114 : L’Atrium à Cesson-Sévigné (35). Agence d'architecture : Barré Lambot Architectes ; maître d'ouvrage : Groupe Jeulin Immobilier (35) ; fabricant agréé Technal : Alu Rennais.

Les membres du Club 4114 ont votés majoritairement « pour un projet dont l’architecture reste intemporelle et marque son territoire par sa signature déstructurée ».

- Mention Prix 4114 : Villa Akila à Talloires-Montmin (74). Agence d'architecture : Archidomo (74) ; maître d'ouvrage : Archidomo (74) ; fabricant agréé Technal : FM Alu.

Le jury a été marqué par cette « cascade architecturale pour une intégration environnementale totale ».