Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Technal Supprimer Communication Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour marquer ses 60 ans, Technal a décidé de se raconter, ainsi que le développement de la menuiserie aluminium, à travers trois épisodes diffusés en podcast, disponibles sur les principales plateformes de streaming.

En 60 ans, l’entreprise toulousaine Technal est devenue une des références françaises sur le marché mondial des menuiseries aluminium haut de gamme (façades, portails, garde-corps…). Au-delà de son esprit visionnaire reconnu en matière de solutions, la marque est également pionnière en communication. Qu’il s’agisse des particuliers, architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, entreprises de pose…, elle s’attache à véhiculer un discours pédagogique et à prodiguer des conseils avisés toujours avec une touche d’originalité.

Technal vu de l’intérieur

Première dans l’univers des gammistes aluminium, Technal a annoncé le

12 avril le lancement d’une série de podcasts, baptisée « Histoires d’alu ». Cette façon innovante de se raconter, mais aussi de promouvoir ses propres produits et la menuiserie aluminium dans son ensemble, est dans la veine de l’esprit Technal. Elle permet de découvrir la success story d’une marque française à tous ceux qui ont un projet de construction ou de rénovation de leurs ouvertures et fermetures, recherchent des informations sur les atouts des menuiseries aluminium, sont férus d’architecture et de design…

Dans un premier temps, trois épisodes, de 6 à 9 minutes, sont présentés par des experts Technal qui invitent les auditeurs à une immersion au cœur de l’entreprise, du showroom toulousain au laboratoire de tests.

Une success story en quelques minutes

Nicole Perez, directrice marketing de la marque, brosse le portrait de l’entreprise et revient sur la tradition de créativité de la marque, depuis l’invention de l’équerre à pion dans les années 60 jusqu’aux menuiseries en aluminium recyclé et bas carbone aujourd’hui, en passant par son centre de formation ou son implication auprès des architectes pour des créations de menuiseries design. Elle y rappelle notamment les valeurs de l’entreprise : « l’innovation, le design, le confort

et le bien être des particuliers ».

Visite guidée du laboratoire de tests

Dans un deuxième épisode, plus général, Patrick Lahbib, directeur de l’innovation, rappelle les propriétés de l’aluminium : finesse des profils, variété de l’offre, durabilité et facilité d’entretien. « Technal est un des rares acteurs de son activité à avoir un département entièrement dédié à l’innovation », explique-t-il, tout en faisant visiter – “oralement” – l’ITC (Innovation Test Center), avec notamment un test d’acoustique. De son côté, Lucile Souyri, responsable développement, explique l’engagement de la marque – et de l’ensemble du groupe Hydro – en faveur de l’aluminium recyclable et recyclé.

Le design dans l’ADN de la marque

Le troisième « Au tout début, le design était traité de façon informelle »,

se souvient Nicole Perez. « Puis nous avons embauché un designer, nous nous sommes intéressés aux grands noms de l’architecture, puis nous avons formé nos équipes en interne. Aujourd’hui, les produits doivent être beaux, pratiques, fonctionnels. Le design fait maintenant partie de

l’ADN de la marque à 100 %. »

« Le design Technal se caractérise par des produits purs, intemporels et fonctionnels », complète Allison Gilles, chef de produits. « La différence se fait sur les détails pour les architectes, les menuisiers comme pour les consommateurs. Nous cherchons à nous différencier sur ces détails,

que ce soit sur le plan technique, l’ergonomie, l’esthétique, le confort d’utilisation. » Technal a désormais ancré dans sa démarche ce contact permanent avec les grands architectes – sur les lignes comme sur les couleurs – dans une optique de rapprochement entre les univers industriel et architectural pour ouvrir de nouveaux horizons.

Un discours très intéressant à découvrir dans un format innovant.