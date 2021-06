Tec7 s’attaque aux problèmes d’étanchéité avec WP7

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Etanchéité Supprimer Etanchéité en toiture Supprimer Etanchéité parois Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’entreprise Tec7, tout récemment implantée en France, a développé une gamme de sept produits capables de traiter la quasi-totalité des problèmes liés aux infiltrations d’eau dans les bâtiments.

Avec sa nouvelle gamme WP7 (Waterprotec7), le spécialiste du collage et de l’étanchéité propose des produits simples à utiliser, efficaces sur tous les supports et résistants dans le temps. La gamme se décline en quatre produits pour la toiture et trois produits pour les murs et les caves :

Étanche Toiture Universel (WP7-101) est totalement étanche et résistant aux UV en une seule couche d’un millimètre. Applicable sur tout matériau de toiture (EPDM, zinc, tuiles…), il est étanche à la pluie en 2 heures seulement. Pour rénovation de toitures, colmatage de solins, etc.

Étanche de suite (WP7-201), revêtement à base de caoutchouc et de résine synthétique à pulvériser en bombe, est destiné aux réparations urgentes. Il colmate les fuites et protège contre la rouille, les rayures et l’humidité. Il peut être poncé et peint après 90 minutes.

Rooftape (WP7-202) est une bande d’étanchéité en caoutchouc butyle proposée en 3 largeurs (5/10/15 cm). Elle résiste à la déchirure, à la chaleur, aux UV et protège contre la pluie et la neige. Pour gouttières, raccordements de coupoles, de cheminées, faîtières de vérandas, etc.

Étanche toiture (WP7-301), pâte renforcée de fibres et de caoutchouc, peut réparer les toits en roofing, asphalte ou bitume, ainsi que les fondations (certifié EN 15814), sans flamme et sous la pluie.

Hydrofuge Façade (WP7-401) règle les problèmes d’infiltration d’eau de pluie, tâches d’humidité, efflorescences, formation de mousse. Cette crème protectrice transparente pénètre dans le mur pour l’imperméabiliser tout en le laissant respirer, sans risque de tâches sur les vitres et les châssis.

Stop Humidité Montante (WP7-402) traite les remontées capillaires dans les murs de briques ou de pierres gorgés d’eau (jusqu’à 95 % d’humidité). Inodore et sans solvant, la pâte se diffuse par les pores des matériaux pour créer une barrière imperméable et stopper le sel.

Étanche Murs+Caves (WP7-501), composé de polymères et de ciment, sans solvant et inodore, traite les murs et sols à forte teneur en salpêtre. Il crée une parfaite étanchéité dès 2 mm d’épaisseur et résiste à une immersion permanente et à une pression d’eau de 10 m.