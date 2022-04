Tec7 propose deux produits pour les menuisiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Colle Supprimer Valider Valider

Le spécialiste belge des colles et joints propose X-Seal et Foamtack, deux produits pour la pose des portes et fenêtres.

Avec Foamtack, Tec7 s'attaque à la fixation des portes et des fenêtres. Cette mousse de collage joue son rôle sur tous les supports, avec une fonction d'isolation thermique et acoustique. Convenant pour une pose en tunnel ou en applique, elle se dépose au pistolet. 2 à 3 mn suffisent entre l'application de la colle et la pose de la menuiserie, un contrôle au doigt (ganté) permettant au professionnel de s'assurer que la colle est prête, dès lors que des fils collants se forment. Un étayage pourra être nécessaire durant une dizaine de minutes.

Cette mousse de construction s'utilise en intérieur comme extérieur, sur une plage de température de -5 à 30 °C.

L'étanchéité avec X-Seal

Le produit X-Seal, quant à lui, assure la finition des joints. Plus souple que les polymères traditionnels, il s'applique sur un support propre. Au pistolet également, il est recommandé de respecter un angle de 45°, de sorte que l'embout de la cartouche touche la menuiserie et le support. Après nettoyage, il convient d'attendre deux heures avant de peindre le joint. Ce produit est certifié A+ en termes d'émissions de COV dans l'air intérieur, et existe en blanc, en noir, en anthracite et en gris béton.