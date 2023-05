TBS Pro lance une gamme pour le négoce

Un marché à 470 000 pièces annuelles (source MSI Reports) intéresse nécessairement. Pour accompagner le négoce matériaux sur le segment des portes sectionnelles, TBS Pro lance Sectionnelle Origine. Cette gamme propose des dimensions standard en cinq largeurs (2375, 2400, 2500 et 3000 mm), et trois hauteurs (2000, 2125 et 2250 mm), avec des panneaux design pour l'habillage. La commande s'effectue à l'unité ou par quatre, avec panachage possible des hauteurs et des teintes. Une solution adaptée pour le marché du neuf et des extensions.