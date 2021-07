Taverny : concertation publique pour le projet « Les quartiers des T »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Politique de la ville Supprimer Valider Valider

La Ville de Taverny invite ses habitants à donner leur avis sur le projet « Les quartiers des T ».

La municipalité de Taverny (Val-d’Oise) mène une concertation publique depuis le 1er juillet 2021. Celle-ci concerne le projet d’aménagement « Les quartiers des T », présenté officiellement en 2019. Durant cette phase de collecte des avis, la Ville a prévu des ateliers-débats, une promenade urbaine des Coteaux à la Plaine et un forum de restitution. Cette dernière initiative, programmée en janvier 2022, conclura la concertation.

Le projet « Les quartiers T », dont le lancement est prévu pour 2024, comprend trois pôles d’aménagement. Un nouvel écoquartier sera créé dans les Écouardes. Celui-ci permettra la mise en place de nouveaux habitats écologiques, l’aménagement de 16 hectares de terrains pour des activités de maraîchage biologique et la création d’un parc pour relier le bois des Écouardes.

Sur le site de Verdun-Plaine, des aménagements portant sur la piétonnisation de la place de Verdun et la mise en place de pistes cyclables sont prévus. L’objectif est de développer le deuxième lieu de vie essentiel de Taverny pour le rendre plus dynamique et accessible.

Dans le centre-ville de Taverny, la place du marché sera réaménagée et dotée d’une nouvelle halle. Des parkings en sous-sol seront aussi créés, en plus de la piétonnisation de la place Charles-de-Gaulle. Enfin, le parc Henri-Leyma sera agrandi, et un chemin arboré sera aménagé entre la mairie et le conservatoire.