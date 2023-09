Tarn-et-Garonne : un centre de secours plus moderne pour la ville de Laguépie

Michel Weill, le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, a inauguré le nouveau centre d’incendie et de secours (CIS) de Laguépie, le 02 septembre 2023, après plusieurs mois de modernisation. De nombreux élus, dont Emmanuel Cros, le maire de la ville, et des officiers militaires étaient présents à la cérémonie.

Les travaux ont permis d'améliorer diverses installations dont la cuisine, les vestiaires, les bureaux et les locaux techniques. Le réseau électrique de l’ensemble du bâtiment a aussi été remis aux normes. L’opération a, en outre, inclus la réfection de l’intégralité des réseaux techniques et la réhabilitation de l’isolation. Le site est désormais plus moderne et plus adapté aux besoins des secouristes.

Cette réhabilitation vise à offrir aux pompiers un meilleur environnement de travail, sachant que le CIS réalise en moyenne plus de 270 interventions par an. Au total, près de 460 000 euros ont été investis dans cette opération.