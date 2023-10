Tarn-et-Garonne : travaux de restauration du gymnase communal de Lauzerte

À la rentrée des vacances de la Toussaint, le gymnase de Lauzerte (Tarn-et-Garonne) aura une nouvelle physionomie. Un chantier de rénovation est en effet en cours dans ce complexe sportif construit en 1974.

Les travaux, qui ont débuté en juillet 2023, portent sur le désamiantage de l’équipement, sur la rénovation de la toiture et sur la réfection des installations électriques. Ils incluent aussi une remise en peinture, ainsi que le remplacement des portes extérieures et la réhabilitation des sols. Le coût de ces aménagements s’élève à 700 000 euros. À sa livraison, le futur bâtiment sera accessible aux élèves et aux clubs sportifs de la ville de Lauzerte.

Le gymnase est la propriété du Conseil départemental, qui l’a racheté afin de lui donner une seconde vie et d’accueillir en particulier les collégiens de Lauzerte. Cette acquisition a coûté quelque 70 000 euros à la collectivité.