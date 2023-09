Tarn-et-Garonne : travaux de reconstruction de l’écluse de Sapiacou à Montauban

Le Grand Montauban vient de lancer les travaux de reconstruction de l’écluse de Sapiacou à Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne. Laissé à l’abandon depuis 1926, le site sera entièrement rénové, permettant ainsi de valoriser la rivière du Tarn et de développer l’attractivité du territoire. Le chantier se déroulera en deux temps. La première phase, qui a commencé le 28 août 2023, va durer jusqu’au 15 décembre prochain. Durant ces quatre mois, l’accès au parking du quai Poult sera fermé. Quant à la seconde phase, elle devrait débuter en juin 2024.

Le coût du projet est estimé à plus de 1 million d’euros. Les aménagements prévus portent sur l’isolation de l’écluse par des batardeaux (barrages provisoires destinés à la retenue d’eau) en palplanches et sur sa mise à sec par pompage. Ils incluent également la reconstruction des musoirs et de l’écluse elle-même. Le Grand Montauban prévoit en outre de restaurer le canal d’amenée d’eau au moulin de Sapiacou et de réhabiliter la passe à poissons.