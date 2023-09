Tarn-et-Garonne : transformation de la clinique Saint-Sauveur de Castelsarrasin en une crèche

En février 2021, le conseil municipal de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) avait approuvé la construction d’un pôle enfance sur le site de l’ancienne clinique Saint-Sauveur. Le projet portait sur la restructuration de ce bâtiment de 1 150 m2 et du terrain de 8 000 m2 afférent. Le principal impératif était de préserver l’architecture de l’édifice Saint-Sauveur tout en le modernisant.

La future structure comprendra des espaces d’accueil pour 90 enfants âgés de 2 mois à 4 ans et la création de places de stationnement. Le nouvel équipement comprendra une halte-garderie, une crèche familiale pour les soins réguliers et une salle de réception pour faciliter les échanges entre parents et éducateurs.

Estimés à 3,5 millions d’euros, les travaux ont débuté au second trimestre 2022 pour une livraison prévue en septembre 2023. L’opération vise notamment à augmenter les capacités d’accueil de la ville face aux demandes croissantes de gardes d’enfants.