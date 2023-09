Tarn-et-Garonne : restructuration du stade de Sapiac à Montauban

La ville de Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne, a été élue « ville la plus sportive de France » et détient le label Terre de jeux 2024. Avec ces deux titres, la commune souhaite poursuivre son développement sur le plan sportif. Ainsi, l’Union sportive montalbanaise (USM) et la municipalité ont décidé de restructurer le stade de Sapiac.

Ce projet vise à améliorer les conditions d’accueil du public, des partenaires et des organisateurs de diverses compétitions. La nouvelle configuration du stade permettra aussi d’accueillir des événements culturels sans interférer avec les activités sportives habituelles.

Le chantier sera réparti en deux phases. La première étape consistera à déplacer la surface en revêtement synthétique au plus près de la tribune présidentielle. La seconde partie portera sur la construction d’une nouvelle tribune d’honneur équipée d’hospitalités plus proches du terrain.

Un marché public a été lancé pour la conception, mais aucune date de début des travaux n’a encore été mentionnée. Toutefois, la fin des interventions est prévue pour septembre 2024.