Tarn-et-Garonne : rénovation de la voie du pont Vieux à Montauban

Construit au XIVe siècle, le pont Vieux est constitué d’arches traversant le Tarn à Montauban (Tarn-et-Garonne). Face aux signes d'usure observés, la Communauté d’agglomération du Grand Montauban a décidé d'entamer des travaux au mois de mai 2023 pour assurer sa pérennité. Ceux-ci se concentrent sur le renforcement structurel, sur l'optimisation du système d'évacuation des eaux pluviales et sur la réhabilitation des trottoirs en calade, affectés par l'érosion.

Le trafic routier sera perturbé pendant une durée estimée à dix-huit mois. Durant les neuf premiers mois, le tronçon reliant le centre-ville à Villebourbon sera inaccessible, avec des circulations alternées par les ponts de l’Avenir et de Sapiac. De février à novembre 2024, c'est le sens Villebourbon - centre-ville qui sera concerné par les restrictions. Ces opérations devraient aboutir à une structure consolidée et à des aménagements modernisés du pont. Le coût de ce projet est estimé à 2,4 millions d’euros, financé par des fonds municipaux, par la Communauté d’agglomération du Grand Montauban, le conseil départemental et la Région.