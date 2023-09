Tarn-et-Garonne : rénovation de la piste d’athlétisme et du terrain du stade Adrien-Alary, à Castelsarrasin

Fin 2022, la ville de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) a approuvé le programme de mise aux normes de la piste d’athlétisme et du terrain du stade Adrien-Alary. Le projet porte sur la rénovation de l’ensemble du site, mettant l’accent sur quatre couloirs complets et six autres en ligne droite dans la zone des 100 mètres. Il inclut aussi le remplacement du revêtement actuel de la piste, constitué d’un mélange de mâchefer, de sable et de pouzzolane (roche volcanique poreuse). Cet équipement est sensible aux conditions climatiques et nécessite un entretien rigoureux, dont un désherbage régulier et le traçage des lignes blanches au plâtre. La commune prévoit également l’aménagement d’un drainage en périphérie, afin d’évacuer les eaux de pluie.

Le coût total de l’opération est estimé à 300 000 euros. Celle-ci vise à améliorer le confort et la sécurité des usagers durant leur pratique sportive. Les travaux ont été lancés début 2023, pour un achèvement prévu en septembre prochain.