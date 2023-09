Tarn-et-Garonne : projet de construction d’un gymnase dans l’enceinte du collège Simone-Veil à Verdun-sur-Garonne

En 2020, le département du Tarn-et-Garonne avait approuvé la construction d’un gymnase au sein du collège Simone-Veil, dans la ville de Verdun-sur-Garonne. Le chantier devrait commencer au cours de cette année 2023, pour une mise en service prévue en 2025. Le projet inclut l’édification d’un bâtiment de plus de 2 100 m². Celui-ci comprendra une salle multisports et des locaux annexes, dont une tribune, une infirmerie, des sanitaires, des vestiaires, ainsi que des zones de rangement et de stockage de matériel. Les travaux porteront aussi sur l’aménagement de surfaces extérieures d’environ 1 400 m2, qui abriteront une aire d’évolution de gymnastique de 44 mètres de long par 28 mètres de large.

Le coût total de l’opération est estimé à près de 1,9 million d’euros, à la charge de la mairie de Verdun-sur-Garonne et du Département. Ce projet vise à répondre aux besoins des élèves en améliorant leur confort et leur sécurité durant les pratiques. Le gymnase sera également accessible aux associations sportives locales et pourra accueillir des compétitions.