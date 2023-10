Tarn-et-Garonne : poursuite des travaux d’aménagement du nouveau cheminement doux sur la route de l’Aveyron, à Montauban

Le chantier d’aménagement du cheminement doux, le long de la route de l’Aveyron à Montauban (Tarn-et-Garonne), se poursuit. Après le raccordement des cheminements existants et la mise en place de buses entre la rue des Saules et le chemin de Bordeneuve, une nouvelle phase de travaux vient d’être lancée.

Depuis mi-septembre 2023, des travaux de finition pour l’installation de buses sont réalisés. Le croisement entre le chemin de l’hippodrome et le ruisseau sera aussi réaménagé. À la suite de ces interventions, le chantier se concentrera sur la création de la voie piétonne entre le chemin de Canto Graouille et le ruisseau du Grand Mortarieu. Il inclura la pose du revêtement de la liaison verte et la réalisation d’une bordure de sécurité du côté de la voie de circulation automobile.

Le futur cheminement devrait être livré à la mi-novembre 2023. Il s’étendra sur plus de deux kilomètres et permettra de relier les communes de Montauban et de Falguières.