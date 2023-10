Tarn-et-Garonne : pose de la première pierre de la résidence « Confluence » à Montauban

Commencé au mois de juin 2023, le chantier de la future résidence baptisée « Confluence » à Montauban (Tarn-et-Garonne) se poursuit. La première pierre a été posée le 19 septembre 2023, en présence de Brigitte Barèges, la maire de la ville et présidente du Grand Montauban.

Cet ensemble immobilier, qui sera réparti sur trois niveaux, comprendra 56 logements sociaux inclusifs et intergénérationnels. Ces appartements, allant du T1 au T3, seront adaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap. Ils seront dotés d’une terrasse ou d’un balcon. Le rez-de-chaussée proposera des espaces de rencontres et d’activités, auxquels s’ajoutera une zone dédiée à des services de bien-être et de soins.

Cette infrastructure, développée par Adim Occitanie, filiale de Vinci Construction, est réalisée par Bourdarios, une autre succursale du groupe. Afin de réduire l’impact environnemental du projet, du béton bas carbone, avec une formulation permettant de réduire de 19 % les émissions de gaz à effet de serre, sera utilisé.

L’opération, qui accroîtra l’offre immobilière de la commune et la cohésion sociale, prendra fin en septembre 2024.