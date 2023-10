Tarn-et-Garonne : ouverture du nouveau pôle sportif à Caussade

En 2021, la commune de Caussade (Tarn-et-Garonne) a lancé la construction d’un pôle sportif pour répondre aux attentes de nombreuses associations. Le coût de l’opération s’élève à environ 2,4 millions d’euros. Le programme a été subventionné par l’État à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et dans le cadre de France Relance. La région Occitanie et le conseil départemental ont aussi participé au financement. Le nouvel équipement a été inauguré en septembre 2023 en présence de Gérard Hébrard, le maire de la ville, et de Vincent Roberti, le préfet du département.

Réalisée en lieu et place de l’ancien bâtiment situé au 79 route des Pigeonniers, la structure présente une surface totale de plus de 2 000 m² et est répartie sur trois niveaux. Elle comprend des salles de yoga, de musculation et de tennis de table ainsi qu’un dojo. S’y ajoutent des vestiaires, des sanitaires et une salle de réunion. Chaque association dispose d’une entrée réservée pour son espace. Tous les étages sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).