Tarn-et-Garonne : modernisation de la piste d’athlétisme du stade Georges-Pompidou, à Montauban

Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, la piste du stade Georges-Pompidou a rouvert le 29 septembre 2023 à Montauban (Tarn-et-Garonne). Cette rénovation, qui a été réalisée par la société Mondo, a porté sur l’agrandissement de la piste et sur la modernisation des aires de saut et de lancer.

L’infrastructure réhabilitée comporte neuf couloirs dans la ligne droite, huit sur la ligne droite secondaire et huit autres en anneau, contre six auparavant. Les aires de saut et de lancer ont aussi été remises à neuf. Les athlètes peuvent désormais profiter de ces nouveaux aménagements pour pratiquer différentes disciplines athlétiques. Soulignons que ces équipements peuvent être utilisés pour des événements majeurs comme les championnats de France d’athlétisme ou des meetings internationaux.

Un budget d’environ 1,3 million d’euros a été alloué à ce projet. Celui-ci a bénéficié du financement du département de Tarn-et-Garonne, de l’Agence nationale du sport et de la région Occitanie.