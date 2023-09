Tarn-et-Garonne : des travaux sur les réseaux d’eau potable de Montauban

Le 4 septembre 2023, la Communauté d’agglomération du Grand Montauban a lancé le renouvellement du réseau d’eau potable de plusieurs secteurs de la ville de Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne. Les travaux ont pour but de préserver la qualité de vie des habitants et d’assurer une meilleure qualité de l’eau. Les premières opérations ont débuté sur l’avenue des Mûriers, au carrefour de l’avenue Charles-de-Gaulle, et se prolongeront jusqu’à la rue des Acacias.

Divisé en trois tranches, le chantier est estimé à près de 300 000 euros, pour une livraison prévue en octobre 2023. La première phase, qui concerne l’avenue des Mûriers, bénéficie d’un investissement de 130 000 euros. La deuxième phase, centrée sur la rue du Jardin-de-l’Évêque, dispose d’un budget de 88 000 euros. Enfin, la troisième et dernière phase, menée sur le chemin des Ramonets, coûtera 77 000 euros.

Pour garantir la sécurité pendant les travaux et faciliter la manœuvre des engins, l’avenue des Mûriers et la rue du Jardin-de-l’Évêque seront fermées à la circulation et au stationnement.