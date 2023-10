Tarn-et-Garonne : des travaux en faveur de la circulation à Montauban

Le Grand Montauban communauté d’agglomération (GMCA) réalise un giratoire au niveau de l’avenue de Toulouse et de la RD928, à Montauban (Tarn-et-Garonne). Commencé en juillet 2023, le chantier se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Il portera sur la création d’un carrefour à quatre branches sur cet axe majeur emprunté par plus de 2 500 véhicules aux heures de pointe. L’opération permettra de raccorder la piste cyclable qui relie Albasud au centre-ville. Le montant des travaux est estimé à plus de 350 000 euros et le Département contribuera au financement à hauteur d’environ 144 000 euros.

Par ailleurs, les boulevards Montauriol et Blaise-Doumerc font aussi l’objet d’un projet de requalification. Les opérations devraient débuter en septembre 2024 et consisteront à réaménager les espaces dédiés au trafic routier, au stationnement et aux mobilités douces.

Le GMCA a notamment prévu une enveloppe globale de 2 millions d’euros pour les travaux de voirie sur l’année 2023.